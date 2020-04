VN-vluchtelingenorganisatie wil overvolle kampen op Griekse eilanden evacueren Belga

16u54 0 De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR herhaalt, in volle coronacrisis, haar oproep tot een snelle oplossing voor de overvolle vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. “Het is in het licht van de volksgezondheid de hoogste tijd om zo veel mogelijk personen van de eilanden naar het vasteland te verplaatsen”, zegt Frank Remus van de organisatie.

Duitsland zal volgende week tot vijftig minderjarigen opvangen, net als Luxemburg dat twaalf minderjarigen opvang wil bieden. “Dat is een belangrijke eerste stap”, verklaart Remus. “Maar andere Europese landen moeten dat voorbeeld volgen. De situatie was voor de coronacrisis al ernstig, maar deze mensen tijdens een globale pandemie in hopeloos overvolle centra alleen laten, is onmenselijk.”

Het plan was dat een tiental EU-staten 1.600 minderjarige vluchtelingen, die niet onder de hoede van een volwassene in de kampen verblijven, zou opvangen. Maar alleen Duitsland en Luxemburg vingen al een klein deel minderjarigen op. De andere staten zouden nu eerst de coronacrisis willen overwinnen, voor ze opvang bieden.

De Duitse regering is van plan om tussen de 300 en 450 minderjarigen op te vangen uit de Griekse kampen.