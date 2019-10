VN-vluchtelingenorganisatie wil dat EU hulp aan Libische kustwacht koppelt aan voorwaarden ttr

17 oktober 2019

17u10

Bron: belga 0 UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, heeft de Europese Unie opgeroepen om haar steun aan de Libische kustwacht te koppelen aan voorwaarden. Die moeten voorkomen dat op zee geredde migranten aan land niet in de beruchte opvangkampen terechtkomen met deels onmenselijke levensomstandigheden.

"Wij hebben er niets tegen dat kustwachten worden opgeleid zodat ze beter mensenlevens kunnen redden", zegt Vincent Cochetel, speciale gezant van UNHCR voor het centrale Middellandse Zeegebied. Maar die hulp moet gekoppeld worden aan voorwaarden, vindt de vluchtelingenorganisatie.

UNHCR onderstreept fundamenteel dat Libië, waar een burgeroorlog woedt, geen veilige plaats is voor vluchtelingen. De organisatie heeft 45.000 mensen in het land als vluchtelingen geregistreerd. De zoektocht naar een nieuwe thuis voor die mensen is echter moeilijk. Te weinig landen zijn bereid hen op te nemen. Wereldwijd konden 54.000 vluchtelingen vorig jaar emigreren. Voor de vluchtelingen in Libië werden echter maar 6.600 plaatsen aangeboden.

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn er 650.000 migranten in Libië. De helft komt uit de buurlanden en is daar om te werken. Daarom is de stelling verkeerd dat alle buitenlanders in Libië via de Middellandse Zee naar Europa willen komen. Migranten zijn mensen die hun thuis verlaten. Vluchtelingen zijn een subgroep die gevlucht is voor geweld, vervolging of conflicten en niet meer kan terugkeren naar huis.

De EU heeft de omstreden steun voor de opleiding van de Libische kustwacht in september met een halfjaar verlengd.