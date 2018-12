VN-Veiligheidsraad zendt waarnemers naar Jemen om wapenstilstand te garanderen

21 december 2018

Bron: Belga

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft unaniem beslist om burgerlijke waarnemers naar Jemen te sturen. Zij moeten waken over de veiligheid in de strategisch havenstad Hodeida en toezicht houden op de evacuatie van de strijdende partijen in de stad.