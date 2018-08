VN-Veiligheidsraad wil "geloofwaardig onderzoek" over luchtaanval op bus met kinderen in Jemen

10 augustus 2018

De VN-Veiligheidsraad wil een "geloofwaardig" onderzoek naar de luchtaanval in Jemen waarbij 29 kinderen op een bus om het leven zijn gekomen. Die aanval is toegeschreven aan de militaire coalitie die onder leiding van Saoedi-Arabië ingrijpt in Jemen tegen de sjiitische Houthi-rebellen.