VN-Veiligheidsraad verwerpt verlenging Iraans wapenembargo RL

15 augustus 2020

02u01

Bron: Belga, The New York Times, Reuters, ANP 0 De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft een verzoek van de Verenigde Staten verworpen om het Iraans wapenembargo te verlengen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo gemeld. Hij noemt de afwijzing "onvergeeflijk". België onthield zich van stemming.

"De VS zullen nooit onze vrienden in de regio in de steek laten, die meer hadden verwacht van de Veiligheidsraad. We blijven ons inspannen zodat het theocratische terroristische regime niet zo maar wapens kan kopen die het hart van Europa, van het Midden-Oosten en van andere regio's bedreigen", aldus Pompeo in het persbericht, dat net voor de bekendmaking van de resultaten van de stemming in de Veiligheidsraad werd gepubliceerd.

"De Veiligheidsraad heeft de weg geplaveid voor de grootste staatssponsor van terroristen om voor het eerst in meer dan tien jaar conventionele wapens te kopen en te verkopen zonder beperkingen opgelegd door de VN", klinkt het nog.

Onthouding

Rusland en China, twee vaste leden van de Veiligheidsraad met een vetorecht, hadden zich al op voorhand tegen het verzoek van de VS uitgesproken. Elf leden onthielden zich van stemming, waaronder Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Ook België onthield zich van stemming, dat meldt de Belgische VN-missie op Twitter. "Onze prioriteit is om het nucleair programma te behouden met Iran binnen het kader van het JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) - het beste multilateraal instrument waarin we onze gedeelde bezorgdheden kunnen uiten", klinkt het. Uiteindelijk stemden alleen Washington en de Dominicaanse Republiek voor.

#BelgiumUNSC 🇧🇪, #UNSC facilitator for SC resolution 2231 on the Iran nuclear issue, abstained on the American draft resolution on the #Iran #ArmsEmbargo



For Belgium, Iran’s nuclear program must be contained within the #JCPoA framework



Read our full Explanation of Vote below👇 pic.twitter.com/KhtzNlMo2U Belgium UN New York(@ BelgiumUN) link

Volgens de Chinese ambassadeur bij de Verenigde Naties toont dit “eens te meer aan dat unilateralisme niet op steun kan rekenen en pesterijen zullen mislukken”. De Verenigde Staten hebben al laten weten te blijven strijden voor verlenging van het wapenembargo en het opleggen van meer sancties.

Sanctiemechanisme

Het wapenembargo loopt af in oktober, als gevolg van een VN-resolutie waarin de Veiligheidsraad zich achter het nucleair akkoord van 2015 tussen Teheran en zes wereldmachten schaarde. De VS stapten in 2018 echter uit dat akkoord. De VS dreigen nu het "snapback"-mechanisme in het akkoord te gebruiken om alle VN-sancties tegen Iran te herstellen als het embargo niet wordt verlengd.

Het bijzondere van dit sanctiemechanisme is dat er niet over hoeft gestemd te worden in de Veiligheidsraad. China of Rusland kunnen zo geen veto over de sancties uitspreken. De misstanden zouden daarentegen aan een speciaal panel worden voorgelegd, en als het panel niet tot een akkoord komt, treden na 30 dagen automatisch de sancties in werking.

Experts twijfelen echter of de VS dit snapback-mechanisme kunnen activeren, omdat Washington zelf immers geen partij meer is van het eerdergenoemde akkoord. President Donald Trump vond dat zijn voorganger Barack Obama een slechte deal had gesloten.

De Russische president Vladimir Poetin stelde vrijdag voor om een videoconferentie te houden voor de landen die de nucleaire overeenkomst met Iran hebben gesloten, waaronder de VS. Poetin wil zo verdere “confrontatie en escalatie” voorkomen.

Lees ook:

Probeerde buitenlandse macht met mysterieuze explosies Iraans atoomwapen te verhinderen? (+)

“Gevaar op oorlog met Iran nog niet geweken” (+)

Iraans leger neemt op volle zee olietanker over met behulp van helikopter