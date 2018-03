VN-Veiligheidsraad veroordeelt terreur in Burkina Faso TK

03 maart 2018

09u56

Bron: Belga 0 De VN-Veiligheidsraad heeft de terreuraanvallen in de hoofdstad van het West-Afrikaanse Burkina Faso scherp veroordeeld. Elk daad van terrorisme is crimineel en niet te rechtvaardigen, eender welke motivatie erachter schuilgaat, klinkt het in een mededeling van vrijdagavond lokale tijd. " De kopstukken achter deze aanslagen mogen hun gerechte straf niet ontlopen."

Bij de terreuraanslagen zijn minstens 16 mensen omgekomen, onder hen ook acht aanvallers. Het aantal slachtoffers onder de bevolking is nog niet duidelijk. De aanval was gericht tegen het bureau van de premier, het hoofdkwartier van de strijdkrachten en de Franse ambassade in de hoofdstad Ouagadougou.

De vroegere Franse kolonie Burkina Faso ligt in West-Afrika en grenst aan de Sahelzone, die als wijkplaats dient voor groepen die gelinkt worden aan het terreurnetwerk al-Qaida of de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS).

In augustus waren in Ouagadougou bij een aanslag op een restaurant al twintig mensen om het leven gekomen. In januari 2016 hadden islamitische extremisten ook al een populair restaurant aangevallen en 29 mensen gedood en een zeventigtal anderen zwaar verwond. Het West-Afrikaanse land met bijna 19 miljoen inwoners behoort volgens de VN-index tot de vijf armste landen ter wereld.