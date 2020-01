VN-Veiligheidsraad verlengt resolutie over crossborderhulp aan Syrië

11 januari 2020

Na een wekenlange impasse als gevolg van een Russisch veto is kort voor het verstrijken van de deadline in de VN-Veiligheidsraad een akkoord bereikt over de verlenging van de resolutie over crossborderhulp aan Syrië.