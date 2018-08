VN-Veiligheidsraad vergadert over luchtaanval op bus met kinderen in Jemen, coalitie stelt onderzoek in KVE

10 augustus 2018

16u45

Bron: Belga 0 De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vandaag achter gesloten deuren bijeen naar aanleiding van de luchtaanval in Jemen waarbij 29 kinderen zijn omgekomen. Die luchtaanval wordt toegeschreven aan de militaire coalitie die onder leiding van Saoedi-Arabië ingrijpt in het land tegen de sjiitische Houthi-rebellen.

De vergadering vindt plaats op vraag van Bolivië, Nederland, Peru, Polen en Zweden, allemaal niet-permanente leden van de Veiligheidsraad. "We hebben de beelden van dode kinderen gezien", aldus de vicevertegenwoordigster van Nederland bij de VN, Lise Gregoire-van Haaren. "Wat nu cruciaal is, is dat we een geloofwaardig en onafhankelijk onderzoek hebben."

Eerder vandaag kondigde de coalitie aan zelf een onderzoek te zullen voeren naar de raid. De Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, drie van de vijf permanente leden van de V-raad, steunen de coalitie, maar zijn ongerust over de zware balans aan burgerslachtoffers. Gisteren riep de secretaris-generaal van de VN al op tot een "onafhankelijk" onderzoek naar de aanval.

Bij de luchtaanval kwamen donderdag zeker 50 mensen om het leven. Volgens het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) kwamen zeker 29 kinderen van onder 15 jaar om. Volgens het ministerie van Gezondheid van de Houthi-rebellen was de coalitie verantwoordelijk voor de luchtaanval op de bus. Die coalitie heeft de controle over het luchtruim boven Jemen.

Gisteren zei de coalitie al een "legitieme militaire actie" te hebben uitgevoerd tegen militanten die de dag voordien een raket hadden afgevuurd op Saoedi-Arabië.

In het straatarme Jemen woedt al sinds 2015 een bloedige burgeroorlog, die aan meer dan 10.000 mensen het leven heeft gekost en 22 miljoen inwoners van noodhulp afhankelijk maakt. De regeringstroepen kunnen rekenen op luchtsteun van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie, terwijl de sjiitische Houthi-rebellen steun krijgen van diens aartsvijand Iran.