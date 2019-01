VN-Veiligheidsraad vergadert achter gesloten deuren over Congo IB

04 januari 2019

02u34

Bron: Belga 0 De VN-Veiligheidsraad komt vandaag bijeen achter gesloten deuren over de verkiezingen in Congo. Dat zeggen diplomaten. De vergadering, die gepland staat om 21 uur Belgische tijd, komt er op vraag van Frankrijk.

De resultaten van de verkiezingen van zondag zijn op dit moment nog niet bekend. De katholieke kerk nam donderdag opnieuw zijn rol op als tegenmacht in Congo. Ze zei dat ze de naam kende van de winnaar van de presidentsverkiezingen. De kerk riep de kiescommissie op om de resultaten bekend te maken "met respect voor de waarheid en rechtvaardigheid".

lees verder onder de foto:

Verschillende westerse landen en buren van Congo hopen dat voor het eerst sinds de Congolese onafhankelijkheid in 1960 de macht vreedzaam zal overgedragen worden.

President Joseph Kabila, die aan de macht is sinds 2001, was geen kandidaat om herverkozen te worden. In totaal waren er 21 presidentskandidaten, onder wie Emmanuel Ramazani Shadary, de kandidaat van het huidige regime.