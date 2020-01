VN-Veiligheidsraad roept op tot wapenstilstand in Libië IB

De VN-Veiligheidsraad heeft de strijdende partijen in Libië opgeroepen snel een staakt-het-vuren overeen te komen.

"De leden van de Veiligheidsraad dringen er bij de Libische partijen op aan constructief deel te nemen aan de militaire commissie om een staakt-het-vuren-overeenkomst te sluiten", aldus de raad in een verklaring.

Deze commissie, die is ingesteld tijdens de top in Berlijn over Libië, bestaat uit vijf leden van de door de VN-erkende regering in Tripoli en vijf leden uit het kamp van krijgsheer Khalifa Haftar.

Haftar en de regering zijn al geruime tijd verwikkeld in een bloedige strijd om de macht. De commissieleden moeten overeenkomen hoe de vijandelijkheden kunnen worden beëindigd.