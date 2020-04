VN-Veiligheidsraad buigt zich over wereldwijde wapenstilstand WDw

22 april 2020

15u07

Bron: Belga 0 De permanente leden van de VN-Veiligheidsraad plannen een van de komende dagen een videoconferentie. Onderwerp is de vraag naar een wereldwijde wapenstilstand tijdens de corona-epidemie. Dat zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskow aan persagentschap Interfax.

“De stemming over zo’n wapenstilstand zou de komende dagen kunnen volgen”, zei Peskow, zonder een concrete datum te noemen.

Het initiatief komt volgens de Kremlin-woordvoerder van de Franse president Emmanuel Macron, die hierover onlangs telefonisch overlegde met de Russische president Vladimir Poetin. "Momenteel werken de diplomaten van alle landen hieraan", zei Peskow.

De VN-secretaris-generaal Antonio Guterres riep eind maart op tot een wereldwijde wapenstilstand, nu de wereld in de greep is van het coronavirus. In enkele landen vond zijn oproep gehoor. Zo loopt in Jemen een wapenstilstand van twee weken donderdag af.

