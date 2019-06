VN-Veiligheidsraad bijeen om situatie in Sudan IB

04 juni 2019

00u40

Bron: Belga 0 Groot-Brittannië en Duitsland hebben gevraagd om een vergadering van de VN-Veiligheidsraad over Sudan. Dat hebben diplomaten gezegd. De vraag volgt op recent geweld dat in de hoofdstad Khartoum aan meer dan 30 mensen het leven heeft gekost. De vergadering zou vandaag achter gesloten deuren plaatsvinden.

Gisteren kwamen in Khartoum minstens dertig mensen om en raakten honderden anderen gewond nadat de ordediensten de al weken durende sit-in voor het hoofdkwartier van het leger in de hoofdstad uiteendreven. Secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties, alsmede de VS en Groot-Brittannië hadden het geweld eerder al veroordeeld.

De protestbeweging in Sudan is al bezig sinds eind vorig jaar, maar was na een aantal maanden wat weggedeemsterd. Op 6 april kreeg het protest een nieuw elan, toen een sit-in gestart werd voor het hoofdkwartier van het leger. Vijf dagen later werd dictator Bashir afgezet en door het leger opgepakt.

Leger voert druk op

Daarop startten gesprekken tussen de betogers en het leger over de vorming van een soevereine raad die drie jaar lang de overgang naar verkiezingen moet leiden. De onderhandelingen mislukten echter op 20 mei, en sindsdien voert het leger de druk op de protestbeweging op.

In de buurt van de sit-inzone kwamen de afgelopen dagen al verschillende mensen om in nog onduidelijke omstandigheden. Enkele dagen terug ging de legertop langs in Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, belangrijke steunpilaren voor het militair regime in Khartoum.