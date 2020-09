VN-Veiligheidsraad bezorgd over opgelaaid geweld Nagorno-Karabach

IB

30 september 2020

03u29

Bron: Belga, ANP

0

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft dinsdag zijn bezorgdheid uitgesproken over het geweld tussen Armenië en Azerbeidzjan in de regio Nagorno-Karabach. Het oude conflict laaide zondag opnieuw op en dreigt uit te monden in een oorlog tussen de twee voormalige Sovjetrepublieken in de zuidelijke Kaukasus.