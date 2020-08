VN-tribunaal verklaart een van de beklaagden zaak-Hariri schuldig, andere drie vrijgesproken NLA

18 augustus 2020

13u01

Bron: ANP, Reuters, Belga 0 Het VN-tribunaal in den Haag heeft een van de beklaagden, Salim Jamil Ayyash, schuldig bevonden aan de moord in 2005 op de vroegere Libanese premier Rafik Hariri. Drie andere beklaagden werden vrijgesproken. Zij werden ervan verdacht lid te zijn van de Hezbollah-militie. Het proces heeft zes jaar aangesleept.

“Het hof vindt de beklaagden Hassan Merhi, Hussein Oneissi en Assad Sabra niet schuldig aan de aanklachten die waren weerhouden in de akte van beschuldiging”, sprak voozitter van de rechtbank David Re in Den Haag vanmiddag. Eerder was hun medebeklaagde Salim Ayyash wel schuldig bevonden.

Hariri kwam in 2005 met 21 anderen om het leven door een zware bomaanslag in het centrum van de Libanese hoofdstad Beiroet. Er raakten 226 mensen gewond. De aanslag leidde tot grote onrust en het vertrek van Syrische troepen uit Libanon.

Hezbollah beschikt over een privéleger en speelt een hoofdrol in de Libanese politiek. De organisatie wordt in het Westen gezien als een terreurorganisatie, al maken sommige landen wel onderscheid tussen de militaire en politieke tak van de groep. Het is de sjiitische moslimorganisatie in Libanon die door Iran gesteund wordt.

