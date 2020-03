VN-topman Guterres: “Respons nodig zoals in oorlogstijd" kv

24 maart 2020

20u56

Bron: Belga 2 VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft opgeroepen tot "een respons zoals in oorlogstijd" tegen de huidige corona-epidemie. Hij richtte zich hierbij tot de G20, de twintig belangrijkste economieën ter wereld.

"De leiders van die landen moeten massaal middelen in hun economie injecteren", staat in een brief van Guterres. "Biljoenen dollars van dat stimulusprogramma moeten dienen om de arme landen te helpen. We moeten de voorwaarden scheppen en voldoende middelen vrijmaken zodat ontwikkelingslanden dezelfde opportuniteiten hebben om deze crisis te lijf te gaan", klinkt het. "Alles wat hier niet aan beantwoordt, zal leiden tot een pandemie met apocalytische proporties die ons allemaal zal treffen."

Guterres roept ook op om alle handelsbelemmeringen en quota op te heffen, net als sancties voor bepaalde landen, zodat iedereen zeker voldoende toegang heeft tot voedsel en geneesmiddelen.



Guterres roept de G20-landen op om hun acties beter te coördineren, en is dan ook tevreden dat er een digitale top zou komen. Maandag riep hij al op tot een wereldwijd staakt-het-vuren, zodat alle focus kan liggen op het bestrijden van de pandemie.