VN-team krijgt toegang tot afgezette Malinese president Keïta NLA

21 augustus 2020

12u32

Bron: Belga 0 Afgevaardigden van de Verenigde Naties hebben gisteren de Malinese president Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) en de andere prominenten kunnen ontmoeten die door de junta worden vastgehouden. Een leider van de junta die de macht greep in Mali, zei vandaag dat de minister van Economie en de secretaris van het staatshoofd werden vrijgelaten.

"Gisteravond begaf een ploeg van #DroitsdelHomme van Minusma zich naar #Kati in het kader van haar mensenrechtenmandaat en ze kreeg toegang tot president Ibrahim Boubacar Keita en de andere gedetineerden", meldde de VN-missie op Twitter.

Bij de staatsgreep van dinsdag pakten de militairen president Keïta op en zijn eerste minister Boubou Cissé, alsook hoge civiele en militaire functionarissen, die naar het legerkamp van Kati werden gebracht, in de rand van de hoofdstad Bamako.

"We hebben een mensenrechtenmissie van de VN in Mali de toestemming gegeven een bezoek te brengen aan alle negentien gevangenen in Kati, ook aan ex-president IBK en voormalige premier Boubou Cissé", zei een leider van de junta die anoniem wou blijven. "We hebben twee gevangenen bevrijd, de gewezen minister van Financiën en Economie Abdoulaye Daffé en Sabane Mahalmoudou", de privésecretaris van de president, voegde hij eraan toe.

"Twee gevangenen werden vrijgelaten. Nu zijn er nog zeventien in Kati. Dit bewijst dat we de mensenrechten naleven", zei hij nog.

Hier dans la soirée une équipe des #DroitsdelHomme de la MINUSMA s’est rendue à #Kati dans le cadre de son mandat de protection des droits de l’homme et a pu avoir accès au Président Ibrahim Boubacar Keita ainsi qu’aux autres détenus. #Mali 🇲🇱 MINUSMA(@ UN_MINUSMA) link