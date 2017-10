VN stoppen met vredesmissie Haïti kv

04u21

Bron: ANP 0 AFP Na dertien jaar komt er vandaag een einde aan de VN-vredesmissie in Haïti. De missie, met de naam Minustah, wordt vervangen door een kleinere politieoperatie.

De vredesmissie in Haïti is een van de langste van de VN. De missie werd gestationeerd in 2004 nadat president Jean-Bertrand Aristide was verdreven tijdens een volksopstand. In 2010 brak cholera uit in het land. De ziekte was meegenomen door militairen uit Nepal die er werden gelegerd. Ruim 50.000 mensen werden ziek, van wie er 9300 overleden. De VN hebben excuses aangeboden voor hun rol in die ramp.



De Veiligheidsraad van de VN stemde in april unaniem in met het stoppen van de missie.