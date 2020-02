VN-stemming over Trumps vredesplan afgelast “onder druk van VS”

10 februari 2020

Een stemming in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over een resolutie om het Amerikaanse vredesplan te verwerpen wordt afgelast onder druk van de Verenigde Staten, zo melden diplomaten aan het Duitse persbureau DPA. De raad zou morgen over de ontwerptekst stemmen.