VN stellen conferentie over foltering uit na kritiek van mensenrechtenorganisaties kv

20 augustus 2019

23u31

Bron: Reuters 0 De Verenigde Naties hebben de voor september geplande conferentie over foltering uitgesteld. De beslissing komt er na kritiek van mensenrechtenorganisaties die erop wijzen dat foltering schering en inslag is in Egypte, waar de conferentie zou plaatsvinden.

“We zijn ons bewust van de groeiende bezorgdheden in sommige delen van de ngo-gemeenschap aangaande de keuze van locatie”, zegt VN-mensenrechtenwoordvoerder Rupert Colville. “Bijgevolg hebben we beslist om de conferentie uit te stellen en het proces van overleg met alle relevante actoren opnieuw op te starten.”

De regionale conferentie zou normaal gezien plaatsvinden op 4 en 5 september en werd georganiseerd door het kabinet van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN en de Egyptische Nationale Raad voor Mensenrechten (NHCR). Tijdens die bijeenkomst zou foltering gedefinieerd en gecriminaliseerd worden.



Mensenrechtenorganisaties zijn echter ontzet om de beslissing van de VN om de conferentie in Egypte te organiseren en wijzen erop dat president Abdel Fattah al-Sisi verantwoordelijk voor de ernstigste schending van vrijheden in de hedendaagse geschiedenis van het land.

“Eigenaardige beslissing”

“Het voornaamste verdragsorgaan van de VN dat zicht buigt over de aanpak van foltering stelde in 2017 vast dat Egypte ‘systematische folteringen’ uitvoerde onder zowel (president Mohamed) Mursi als Sisi”, zegt Felice Gaer, lid van het VN-comité tegen foltering.

“Het is een eigenaardige beslissing om de conferentie te organiseren in Egypte, alsof ze Egypte belonen voor de mate waarin foltering daar plaatsvindt”, reageert ook Aida Seif el-Dawla, directeur van het Nadeem Center, dat informatie verzamelt over misbruiken tegen de mensenrechten en slachtoffers van foltering verzorgt.

Executies

Caïro doet de rapporten van mensenrechtenorganisaties over foltering af als onzin en beweert dat deze politiek gemotiveerd zijn. Volgens de autoriteiten houdt Egypte zich aan de wet en alle schendingen van de mensenrechten zijn louter individuele gevallen waarvoor de daders aansprakelijk worden gehouden.

In februari uitten de VN nog hun bezorgdheid omtrent de mogelijk oneerlijke processen van vijftien mensen in Egypte die uiteindelijk geëxecuteerd werden. Volgens de VN werden de bekentenissen mogelijk afgedwongen middels foltering.

Uit een rapport van Reuters bleek vorige maand dat tussen 2014 en mei 2019 minstens 179 mensen werden geëxecuteerd in Egypte. Dat is een forse stijging in vergelijking met de zes voorgaande jaren, toen slechts tien mensen terechtgesteld werden.