VN slaan opnieuw alarm: “Meer dan 700.000 mensen ontheemd door offensief in Syrië” ADN

13 februari 2020

16u50

Bron: Belga 4 Vanwege het nog steeds voortdurende offensief van het regeringsleger tegen de laatste bolwerken van het verzet in Syrië zijn sinds december meer dan 700.000 mensen ontheemd geraakt. Dit hebben de Verenigde Naties vandaag bekendgemaakt.

"Sinds 1 december hebben meer dan 700.000 vrouwen, kinderen en mannen hun woning in het noordwesten van Syrië verlaten", zei woordvoerder David Swanson van het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA) aan het Duitse persbureau DPA.



"Deze laatste ontheemding weegt op een reeds precaire humanitaire situatie (..) in Idlib", waarmee hij verwees naar de onrust in het gebied.

Hele steden zijn leeggelopen doordat een toenemend aantal burgers noordwaarts vlucht naar gebieden die veiliger zouden moeten zijn, aldus Swanson. "Velen vluchten in open vrachtwagens of te voet, dikwijls 's nachts, in een wanhopige poging te ontsnappen. Dit alles terwijl de nachtelijke temperaturen onder het vriespunt zakken", zei de woordvoerder.



Rusland en Turkije bemiddelden een wapenstilstand in Idlib in januari. Maar die hield niet stand terwijl het Syrische leger en zijn bondgenoten vooruitgang boekten in de provincie.

De humanitaire organisatie Save the Children waarschuwde vandaag dat de situatie voor burgers die in Idlib hun woning ontvluchten "aan een alarmerende snelheid" verslechtert. Tengevolge van het geweld zijn minstens 290.000 kinderen ontheemd geraakt.

"De humanitaire catastrofe waarvoor we al jaren hebben gewaarschuwd in Idlib voltrekt zich nu", zei directeur Sonia Kush van de organisatie. "Op enkele weken tijd moest bijna een kwart van de bevolking van Idlib hun huizen ontvluchten."