VN-secretaris-generaal: “Angst is het best-verkochte merk in de wereld van vandaag” kv

18 januari 2019

20u08

Bron: Belga 0 VN-secretaris-generaal Antonio Guterres waarschuwde vandaag, tijdens een persconferentie over zijn prioriteiten in 2019, tegen de opkomst van 'giftige visies' en het gebruik van angst om politiek voordeel te verwerven. "Het best verkopende merk in onze wereld van vandaag is angst. Het krijgt waarderingen. Het wint stemmen. Het genereert clicks", zei Guterres in New York.

Een tekort aan vertrouwen in overheden en instellingen maakt van mensen "gemakkelijke doelwitten voor nationalisten, populisten en iedereen die profiteert van angst", zei hij. Guterres benadrukte het belang van mensen wereldwijd te overtuigen van de voordelen van multilateralisme en van de aanpak van "giftige opvattingen in de politiek die de algemene trend vervuilen".

Adama Dieng, de speciale VN-adviseur voor de preventie van genocide, zal een team leiden om een globaal plan uit te werken om haatzaaiende uitspraken en haatmisdrijven aan te pakken, zei Guterres. "Op al deze fronten is de boodschap duidelijk: woorden zijn niet genoeg. We moeten effectief zijn in zowel de beweringen over onze universele waarden als in het aanpakken van de basisoorzaken van angst, ongerustheid, wantrouwen en woede."