VN schorten samenwerking met Caritas in CAR op na getuigenissen op CNN over Belgische pedofiele pater: “Hij heeft mijn zoon verkracht” jv

22 november 2019

20u15

Bron: belga 3 De Verenigde Naties hebben hun werkzaamheden met de tak van Caritas International in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) tijdelijk opgeschort. Dat meldt de Amerikaanse zender CNN. Die had eerder bericht dat de Belgische pater Luk D., die voor Caritas in de Centraal-Afrikaanse Republiek werkte, nieuwe pedofiele feiten zou hebben gepleegd

Jens Laerke, woordvoerder van het humanitair agentschap van de Verenigde Naties, zei aan CNN dat de samenwerking met de hulporganisatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek opgeschort is tijdens de loop van het onderzoek naar de pater.

"Het humanitaire landenteam (HCT) is op de hoogte van de ernstige beschuldigingen van misbruik van minderjarigen door de voormalige Caritas-directeur in CAR", aldus het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Zaken (OCHA) in een statement.

De Amerikaanse nieuwszender sprak in juni in Kaga-Bandoro in het noorden van de Centraal-Afrikaanse Republiek met slachtoffer Alban Alain en zijn vader Onono. “Hij heeft mijn zoon verkracht”, zei Onono Alain. Zijn zoon kon alleen over zijn lippen krijgen dat “het heel erg was wat Luk D. gedaan had”.

"We hebben een beleid van nultolerantie wat betreft seksuele uitbuiting en misbruik door ons eigen personeel, en onze partners", klinkt het bij het HCT. "Het HCT zal zich niet uitspreken over de beschuldigingen zolang het onderzoek aan de gang is. Het HCT heeft wel beslist om tijdelijk alle activiteiten met Caritas Centrafrique tijdelijk op te schorten tot het huidig onderzoek een duidelijk resultaat oplevert. Het HCT blijft het werk waarderen dat Caritas in het land verricht."

Pater Luk D. (50) werd in 2012 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar met probatie-uitstel omdat hij elf jaar eerder twee jongens van 12 en 13 jaar had betast in de slaapzaal van een Don Bosco-internaat in Gent, en omdat er in 2009 kinderporno op zijn computer was gevonden. De man mocht na zijn veroordeling ook tien jaar niet met kinderen werken.

De congregatie van de salesianen stuurde hem dan naar de Centraal-Afrikaanse Republiek om daar een administratieve functie bij Caritas op te nemen. In die functie zou hij niet in aanraking komen met kinderen, maar volgens CNN heeft de pater er nieuwe feiten gepleegd. De congregatie haalde hem daarop terug naar België. Onlangs zou een slachtoffer in Bangui, de hoofdstad van de CAR, een officiële klacht hebben ingediend tegen de man.

De Amerikaanse nieuwszender confronteerde de man met de nieuwe feiten en zei ook dat zijn salesiaanse congregatie de feiten heeft willen toedekken. De salesianen ontkennen de beschuldigingen.

Rik Devillé van de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk is niet te spreken over een mail waarin de directeur van de Don Bosco-school van Sint-Pieters-Woluwe zijn personeelsleden verbiedt publieke uitspraken te doen over de pedofiele pater Luk D. “De directie zal dit ook niet doen en aligneert zich hiermee op de afspraken die hieromtrent gemaakt zijn binnen de provincie van de salesianen van Don Bosco”, klinkt het in de mail.

Devillé bestempelt de handelswijze als een aantasting van de ‘freedom of speech’, terwijl dit in een geval als dit meer dan ooit moet kunnen. “Heel wat personeelsleden voelen zich op die wijze verplicht te zwijgen over het aangedane leed aan kinderen, terwijl Don Bosco het net opnam voor de kinderen en niet hun agressors”, aldus Devillé die zich bestempelt als spreekbuis voor mensen die bij hem hun beklag kwamen doen “dat ze de mond gesnoerd worden in hun pedagogische opdrachten”.

Het is onduidelijk of ook andere scholen dan de Don Bosco van Sint-Pieters-Woluwe dergelijke zwijgplicht hebben opgelegd aan hun personeel.