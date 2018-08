VN: "Schoonmakers Fukushima worden uitgebuit en aan giftige straling blootgesteld" TTR

16 augustus 2018

17u26

Tienduizenden arbeiders die schoonmaakwerk doen in de beschadigde kerncentrale Fukushima Daiichi, worden naar verluidt uitgebuit en aan giftige straling blootgesteld, zo hebben mensenrechtenwaarnemers van de Verenigde Naties vandaag gezegd.

"Onder de arbeiders die ingehuurd zijn om Fukushima te ontsmetten, zijn er volgens rapporten gastarbeiders, asielzoekers en daklozen", zeiden Baskut Tuncak, Urmila Bhoola en Dainius Puras, VN-rapporteurs over gevaarlijk afval, moderne slavernij en gezondheid. In hun gezamenlijk verklaring, die in Genève verspreid werd, zeggen de drie deskundigen dat ze "diep bezorgd zijn over mogelijke uitbuiting door misleiding" over de stralingsrisico's, mogelijke dwang en veiligheid op het werk.

In juli bleek uit een onderzoek door het Japanse ministerie van Justitie dat vier bouwbedrijven buitenlandse stagiairs hadden aangeworven voor radioactieve ontsmetting in de kerncentrale, die in 2011 door een onderzeese aardbeving en tsunami getroffen werd. Het onderzoek preciseerde niet hoeveel buitenlandse stagiairs er moesten werken.

Een van de vier bedrijven bleek slechts 2.000 yen (ongeveer 16 euro) per dag te betalen aan de stagiairs, terwijl de regering 6.600 yen uitkeerde voor ontsmettingswerk.

De niet-Japanse arbeiders doorliepen een omstreden opleidingsprogramma dat Japan in 1993 invoerde voor mensen uit ontwikkelingslanden. Het programma werd scherp bekritiseerd omdat Japanse bedrijven het als dekmantel gebruikten voor de import van goedkope arbeidskrachten.