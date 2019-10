VN roept op tot dialoog in Chili na gewelddadige confrontaties tussen betogers en ordetroepen KVE

21 oktober 2019

19u07

Bron: Belga 0 Michelle Bachelet, Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, is diep bedroefd door de onlusten in Chili. De gewezen president van Chili heeft de overheid en de burgermaatschappij opgeroepen tot een onmiddellijke dialoog.

"Ik ben erg ontsteld en bedroefd het geweld, de vernieling, de doden en gewonden van de afgelopen vijf dagen in Chili te zien", aldus Bachelet, die tweemaal president was van Chili.

Tijdens de manifestaties die vrijdag zijn gestart om te protesteren tegen de prijsverhogingen bij het openbaar vervoer, zijn in totaal elf mensen om het leven gekomen. De prijsverhoging is zaterdag uiteindelijk opgeschort. De rellen en plunderingen zijn echter niet gestopt, gevoed door de woede tegen de sociaal-economische omstandigheden en de ongelijkheid in het land.

Bachelet eist onafhankelijk, onpartijdig en transparant onderzoek naar de daden van de autoriteiten en manifestanten waardoor doden en gewonden zijn gevallen. "Er zijn verontrustende beweringen over het overdreven gebruik van geweld door de veiligheidsdiensten en het leger. Ik ben ook gealarmeerd door informatie volgens dewelke gedetineerden geen toegang hebben tot een advocaat, terwijl anderen slechte behandelingen in de gevangenis hebben gekregen", aldus Bachelet. "Er is een open en eerlijke dialoog nodig tussen alle betrokken actoren.”