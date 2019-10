VN roept op tot dialoog in Chili na gewelddadige confrontaties tussen betogers en ordetroepen, opnieuw avondklok ingesteld KVE

21 oktober 2019

19u07

Bron: Belga 1 Michelle Bachelet, Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, is diep bedroefd door de onlusten in Chili. De gewezen president van Chili heeft de overheid en de burgermaatschappij opgeroepen tot een onmiddellijke dialoog. In hoofdstad Santiago zijn manifestanten opnieuw de straat opgegaan.

"Ik ben erg ontsteld en bedroefd het geweld, de vernieling, de doden en gewonden van de afgelopen vijf dagen in Chili te zien", aldus Bachelet, die tweemaal president was van Chili.

Tijdens de manifestaties die vrijdag zijn gestart om te protesteren tegen de prijsverhogingen bij het openbaar vervoer, zijn in totaal elf mensen om het leven gekomen. De prijsverhoging is zaterdag uiteindelijk opgeschort. De rellen en plunderingen zijn echter niet gestopt, gevoed door de woede tegen de sociaal-economische omstandigheden en de ongelijkheid in het land.

Bachelet eist onafhankelijk, onpartijdig en transparant onderzoek naar de daden van de autoriteiten en manifestanten waardoor doden en gewonden zijn gevallen. "Er zijn verontrustende beweringen over het overdreven gebruik van geweld door de veiligheidsdiensten en het leger. Ik ben ook gealarmeerd door informatie volgens dewelke gedetineerden geen toegang hebben tot een advocaat, terwijl anderen slechte behandelingen in de gevangenis hebben gekregen", aldus Bachelet. "Er is een open en eerlijke dialoog nodig tussen alle betrokken actoren.”

Opnieuw de straat op

In de Chileense hoofdstad Santiago zijn manifestanten opnieuw de straat opgetrokken, na al dagen van gewelddadige protesten. Bij het geweld zijn in totaal al 11 mensen om het leven gekomen in de Metropolitane Regio Santiago.

Een vreedzame mars trok vandaag door het gebied Irarrazaval in de hoofdstad, meldt zender 24 Horas. Op het Italia-plein verzamelde een grote groep zich die protestliederen zong. In de havenstad Valparaiso maakte de politie gebruik van traangas om manifestanten uit elkaar te jagen.

Avondklok

In hoofdstad Santiago gaat voor de derde nacht op rij een avondklok in. Dat heeft generaal Javier Iturriaga aangekondigd. Hij is belast met de openbare veiligheid, sinds de uitbraak van gewelddadige protesten in het land waarbij 11 doden zijn gevallen.

De avondklok geldt voor de hele Metropolitane Regio Santiago, vanaf maandagavond 20 uur lokale tijd (1 uur dinsdagochtend Belgische tijd) tot en met dinsdag 6 uur lokale tijd (11 uur Belgische tijd).

De generaal deed zijn aankondiging in een televisietoespraak. Ook zaterdagavond en zondagavond was er een avondklok van kracht.

Ongelijkheid

Het sociale protest, dat in het geweld ontaardde, is een reactie op de beslissing van de regering van de rechtse president Sebastián Piñera om de tarieven voor openbaar vervoer te verhogen. De verhoging is inmiddels opgeschort, maar het protest tegen de sociaal-economische omstandigheden, lage pensioenen en de ongelijkheid in het land gaat door.