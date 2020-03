VN roept op om sancties op te schorten gedurende coronacrisis Belga

24 maart 2020

15u13 0 De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Michelle Bachelet, roept op tot opschorting van sancties gedurende de coronapandemie. Bachelet doelt hiermee op de sancties tegen Iran, Cuba, Noord-Korea, Venezuela en Zimbabwe.

“Gezien de enorme gevolgen, zoals sterfgevallen, lijden en verdere besmetting, is het van vitaal belang om de ineenstorting van de gezondheidsstelsels in alle landen te voorkomen”, stelt Bachelet dinsdag in Genève. “Als het gezondheidsstelsel in een land zwak is, verhoogt dat het risico van verdere verspreiding van het virus over de hele wereld.”

Iran is bijzonder hard getroffen door de coronacrisis. Mensenrechtenorganisaties hebben erop gewezen dat ziekenhuizen door de sancties een gebrek aan apparatuur en medicijnen hebben, aldus nog Bachelet. Meer dan vijftig artsen zijn er al gestorven na besmetting met het virus. De infectie verspreidt zich van Iran naar de buurlanden.

Oproep tot transparante informatie

De inwoners van de landen waarop de sancties van toepassing zijn, zijn niet verantwoordelijk voor het beleid van hun regering, klinkt het bij Bachelet. Zij riep de getroffen landen op om transparante informatie over hun situatie te verstrekken en humanitaire hulp te aanvaarden.