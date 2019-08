VN roept Europa op 507 migranten op ngo-schepen aan land te laten gaan FVI

13 augustus 2019

15u23 0 Het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties dringt er bij de regeringen van Europese landen op aan 507 migranten die onlangs op de Middellandse Zee door ngo-schepen gered werden, "meteen" aan land te laten gaan. Ze hebben humanitaire bijstand nodig en sommigen hebben al laten weten dat ze internationale bescherming willen aanvragen, zegt UNHCR dinsdag in een mededeling.

"Er is storm op komst", aldus Vincent Cochetel van UNHCR. "Mensen die voor oorlog en geweld in Libië gevlucht zijn", kunnen "bij dit weer op volle zee" niet aan hun lot overgelaten worden, voegt hij eraan toe.

Het Spaanse reddingsschip Open Arms dwaalt al bijna twee weken op zee rond met 151 migranten aan boord. De hulporganisatie Proactiva Open Arms vroeg aan de Spaanse ambassade op Malta de 31 minderjarigen aan boord op te vangen. "Ze voldoen aan de voorwaarden om als vluchteling erkend te worden", zo citeerden Spaanse media dinsdag uit een brief van kapitein Marc Reig aan de ambassade.

Maar de Spaanse minister van Verkeer José Luis Ábalos zei dat de kapitein niet bevoegd was om asiel aan te vragen voor de minderjarigen. De Open Arms heeft tot dusver ook niet officieel gevraagd of het een Spaanse haven mag binnenlopen, aldus Ábalos.

De Ocean Viking van de ngo's SOS Méditerranée en Artsen Zonder Grenzen dobbert met 356 geredde migranten op de Middellandse Zee rond.

Italië en Malta weigeren reddingsschepen van ngo's tot hun havens toe te laten, tenzij landen van de Europese Unie eerst verzekeren dat ze de migranten zullen opnemen.