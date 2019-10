VN: “Recordaantal burgerslachtoffers in Afghanistan tijdens derde trimester” ttr

17 oktober 2019

15u35

Bron: belga 0 Het aantal burgerslachtoffers in Afghanistan heeft een "ongekend" niveau bereikt tijdens het derde trimester van dit jaar. Dat hebben de Verenigde Naties vandaag aangekondigd. De organisatie bestempelt het geweld als "totaal onaanvaardbaar".

Zo'n 1.174 burgers werden gedood en 3.139 raakten gewond tussen 1 juli en 30 september, schreef de VN-missie in Afghanistan (UNAMA) in een trimesterrapport. "Het is het grootste waargenomen aantal burgerslachtoffers tijdens een trimester" sinds 2009, luidt het.



Tijdens de negen eerste maanden van het jaar telde UNAMA 2.563 burgerslachtoffers. Bijna de helft (41 procent) waren vrouwen (261 doden) en voornamelijk kinderen (631 doden). Juli was met 425 doden de ergste maand sinds de organisatie de telling in 2009 systematisch begon bij te houden. Het huidige jaar werd getekend door een bloederige verkiezingscampagne voor de presidentsverkiezingen van 28 september en de voortzetting van gevechten tussen de taliban en de regeringstroepen.

“Totaal onaanvaardbaar”

Volgens UNAMA is het hoge aantal vooral te wijten aan "burgerslachtoffers veroorzaakt door antiregeringseenheden". Zo'n 42 procent van de doden en gewonden werd het slachtoffer van zelfmoordaanslagen of explosieven. Zij worden gevolgd door slachtoffers tijdens gevechten (29 procent) en tijdens luchtaanvallen (11 procent). Die laatsten zijn de enigen die het slachtoffer werden van Afghaanse en Amerikaanse troepen.

"De burgerslachtoffers zijn totaal onaanvaardbaar, zeker als er rekening gehouden wordt met het grotendeels aanvaarde feit dat er geen militaire oplossing is voor het conflict", verklaarde de VN-verantwoordelijke voor Afghanistan, Tadamichi Yamamoto.