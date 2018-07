VN: "Recordaantal Afghaanse burgers gedood in eerste helft 2018" KVDS

Bron: Belga 2 In de eerste helft van dit jaar zijn in Afghanistan nooit zoveel burgers omgekomen. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties (VN). In totaal verloren 1.692 mensen het leven. O ndanks een 3 dagen durende wapenstilstand in juni.

De VN houdt al tien jaar de balans van het aantal burgerdoden in het conflict bij. De helft van de doden wordt toegeschreven aan de islamistische terreurbeweging IS, 40 procent aan de taliban.

Manua, de VN-missie in Afghanistan, meldt verder nog dat in de eerste jaarhelft ook 3.430 Afghanen gewond raakten bij geweld in het land.





De meeste doden vielen in de hoofdstad Kaboel en de oostelijke provincie Nangarhar. De meeste doden en gewonden vielen bij zelfmoordaanslagen en geweld na de bezetting van een gebouw of plaats. De doden en gewonden die vielen bij echte grondgevechten, komen op de tweede plaats, gevolgd door slachtoffers van luchtbombardementen. Het aantal van die laatste slachtoffers is in de eerste helft van dit jaar met 52 procent gestegen, naar 149 doden en 204 gewonden.

Aan de wapenstilstand, die samenviel met het einde van de ramadan, namen de taliban en het regeringsleger deel. IS ging tijdens die drie dagen wel verder met het plegen van aanslagen.