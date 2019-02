VN-rapporteur: “Er zijn bewijzen dat Saoedi-Arabië achter moord op Khashoggi zit” kg

07 februari 2019

19u30

Bron: Belga 1 Er zijn "bewijzen" dat de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi in Istanboel "gepland en uitgevoerd is door vertegenwoordigers van Saoedi-Arabië". Dat zegt VN-rapporteur voor buitengerechtelijke executies Agnès Callamard.

Callamard is net teruggekeerd van een missie in Turkije om licht te werpen op de dood van Jamal Khashoggi. De regeringskritische journalist kwam op 2 oktober om in het Saoedische consulaat in Istanboel. Callamard stelt nu in een communiqué dat de "brutale moord" "voorbedacht" was en noemde het een "schending van het meest fundamentele recht, het recht op leven".



De rapporteur haalt ook uit naar het gebruik van "diplomatieke onschendbaarheid" om helemaal "ongestraft" een moord te plegen. Callamard zegt dat Riyad de Turkse inspanningen om een “prompt, diepgaand en onafhankelijk onderzoek te voeren serieus heeft gedwarsboomd en ondermijnd”.

Proces

Vier maanden na de dood van de journalist is zijn lijk nog steeds niet gevonden. Riyad heeft de moord in de schoenen geschoven van "ongecontroleerde elementen". Begin januari is in Saoedi-Arabië een proces tegen elf verdachten begonnen. De procureur-generaal heeft tegen vijf van hen de doodstraf geëist.

