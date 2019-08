VN-rapport waarschuwt voor nieuwe golf terroristische aanslagen “mogelijk voor het einde van het jaar” AW

03 augustus 2019

12u04

Bron: The Guardian 70 “De huidige pauze van internationale terreur zou wel eens snel kunnen eindigen”, voorspelt een alarmerend rapport van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN). Het rapport plakt een vervaldatum op die ‘pauze’ en vreest voor een nieuwe golf aanslagen voor het einde van het jaar.

Nadat het laatste IS-bastion in Syrië werd veroverd, betekende dat eveneens het einde van het zelfverklaarde kalifaat dat Islamitische Staat had uitgeroepen en dat grote delen van Syrië en Irak omvatte. Maar de val van dat kalifaat staat niet synoniem voor het einde van IS.



Zo waarschuwden experts alvast voor een tweede kalifaat in de vluchtelingenkampen. Er reisden ongeveer 30.000 buitenlanders naar het kalifaat. Zij zijn mogelijk nog in leven en strijdvaardig”, zo stelt nu ook het VN-rapport. “Sommigen zullen zich bij Al-Qaeda of nieuwere terreurorganisaties voegen. Sommigen zullen leiders worden en anderen radicaliseren.”

Financiën

Daarnaast zou IS nog zo’n 50 tot zelfs 300 miljoen dollar op de bankrekening hebben staan, het resultaat van de inkomsten van het kalifaat. Dat geld zou nu gebruikt worden om propaganda te voeren en zo het imago van de terreurorganisatie hoog te houden.



Tenslotte kan de organisatie met dat geld internationale aanslagen sponsoren en financieren. Dat gegeven leidt meteen tot de conclusie van de Verenigde Naties: “De huidige pauze van de aanslagen zal niet lang meer duren. Mogelijk zelfs niet tot het einde van het jaar”.

Actieve strijders, ‘slapers’ en gevangenen

Volgens inlichtingendiensten beschikt IS, in de regio en daarbuiten, nog altijd over een netwerk met 15.000 tot 20.000 strijders, onder wie 3.000 buitenlanders. Veel van hen zijn ‘slapers’, volgelingen op wie op elk gewenst moment een beroep kan worden gedaan.

Daarnaast zijn er nog de gevangengenomen Syriëstrijders. De VN vrezen dat die andere gevangenen zullen radicaliseren: “De meest strijdvaardige militanten zitten langere celstraffen uit en komen nog niet meteen vrij, maar oefenen wel een gevaarlijke invloed uit op andere gevangenen”. En de deradicaliseringprogramma’s hebben hun nut voorlopig evenmin bewezen.

Europeanen

Naar schatting zijn zo’n 6.000 Europeanen richting Irak en Syrië getrokken om te vechten voor Islamitische Staat. Daarvan zou een derde zijn gedood, nog een derde zou vastgehouden worden. Dat betekent dat zo’n 2.000 voormalige IS-strijders eventueel naar Europa kunnen terugkeren.