VN-rapport: “Steeds meer mensen in de wereld hebben humanitaire hulp nodig” KVE

04 december 2019

06u20

Bron: Belga 0 De Verenigde Naties schatten dat er in 2020 wereldwijd een recordaantal van 168 miljoen mensen nood zullen hebben aan humanitaire hulp en bescherming tegen onder meer conflicten, extreme weerfenomenen en armoede. Dat blijkt uit de Global Humanitarian Overview, een jaarlijks rapport van de VN in samenwerking met honderden ngo's. Om een groot deel van die mensen te helpen is 29 miljard dollar (26 miljard euro) nodig, zo klinkt het.

Ongeveer 1 op de 45 mensen op deze planeet bevindt zich in een crisissituatie en heeft dringend nood aan voedsel, onderdak, gezondheidszorg, noodonderwijs of andere basiszorg, zo blijkt. Vorig jaar was dat nog 1 op de 70.

De VN ontvouwen vandaag hun plannen om 109 miljoen van de meest kwetsbare mensen te helpen. Ze doen dat tegelijkertijd op vijf verschillende locaties, onder meer Brussel. Voor die plannen is dus 29 miljard dollar nodig, zegt VN-secretaris-generaal António Guterres in een boodschap aan de donors.

"De brutale waarheid is dat 2020 een moeilijk jaar wordt voor miljoenen mensen. Het goede nieuws is dat de humanitaire respons beter en sneller wordt in het bereiken van de meest kwetsbaren, onder wie vrouwen, kinderen en mensen met een handicap", zegt noodhulpcoördinator Mark Lowcock bij de lancering van het rapport in Geneve.