VN-rapport: “Noord-Korea bleef werken aan nucleaire programma” KVE

10 februari 2020

21u56

Bron: Belga 0 Noord-Korea bleef vorig jaar werken aan zijn kernwapenprogramma's, hoewel VN-sancties dergelijke activiteiten verbieden. Dat blijkt uit een vertrouwelijk VN-rapport dat persbureau Reuters kon inzien. Ook zou het land wereldwijd cyberaanvallen hebben uitgevoerd op financiële instellingen en cryptovaluta.

"In 2019 heeft de Democratische Volksrepubliek Korea de illegale nucleaire en ballistische raketprogramma's niet gestaakt", citeert Reuters uit het rapport. Het land zou die programma's juist verder verbeteren en lijkt ook allerlei andere sancties te omzeilen, bijvoorbeeld door illegaal brandstof in te voeren en voor honderden miljoenen aan kolen te exporteren.



Het Aziatische land gaat al jaren gebukt onder zware VN-sancties. Dat weerhield het regime van dictator Kim Jong-un er niet van te werken aan kernwapens en zorgde enkele jaren geleden voor grote internationale onrust.



De Amerikaanse president Donald Trump probeert Noord-Korea te overtuigen de kernwapens op te geven. Hij heeft herhaaldelijk persoonlijke ontmoetingen gehad met de Noord-Koreaanse leider, maar het nucleaire overleg lijkt inmiddels te zijn vastgelopen.



De VN-experts zeggen dat Noord-Korea ook de hand heeft in cyberaanvallen in het buitenland. "Deze aanvallen gaan gepaard met weinig risico's en hoge opbrengsten, zijn moeilijk te detecteren en het feit dat ze steeds complexer worden kan het aanwijzen van de daders frustreren", klinkt het in het rapport.