VN publiceert lijst van bedrijven die actief zijn in Israëlische nederzettingen

12 februari 2020

De Verenigde Naties hebben een lijst gepubliceerd van 112 bedrijven die zaken doen in Palestijns gebied dat bezet wordt door Joodse kolonisten. Onder meer Airbnb, Alstom, Booking.com en Tripadvisor zijn terug te vinden op de lijst. Israël en de VS hadden zwaar gelobbyd tegen de publicatie van de bedrijven.

"Ik ben me ervan bewust dat dit onderwerp controversieel is, en dat zal blijven", zei Michelle Bachelet, Hoog Commissaris voor de Mensenrechten bij de VN. De lijst is gebaseerd op de feiten, beklemtoonde ze. Nooit eerder werd hiernaar onderzoek verricht, en het werk was "bijzonder complex", aldus nog Bachelet.

Het koloniseren van bezet gebied is in strijd met het internationaal recht. In 2016 stemde de VN-Mensenrechtenraad een resolutie die vroeg om een "database van alle bedrijven die betrokken zijn bij activiteiten die te maken hebben met de Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden". "De lijst vormt geen gerechtelijk, of bijna-gerechtelijk, proces, en ambieert dat ook niet", aldus Bachelet in een persbericht. Israël vreesde dat zo'n lijst de basis zou vormen voor een boycot van die bedrijven.

De lijst bevat 94 Israëlische bedrijven en achttien ondernemingen uit zes andere landen. In totaal voerden de diensten van Bachelet onderzoek naar meer dan 300 bedrijven.

Eigenlijk moest de lijst drie jaar geleden al verschijnen, maar de publicatie werd verschillende keren uitgesteld.

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yisrael Katz spreekt van een "beschamende capitulatie voor druk van landen en organisaties die Israël willen schaden".

Palestina is wel enthousiast. De Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken Riyad al-Maliki heeft het over een "overwinning" voor het internationaal recht en de Palestijnen.