VN-organisatie roept op tot donaties voor Palestijnse vluchtelingen Redactie

14u01

Bron: belga 4 AP Pierre Krähenbühl. De UNRWA, de VN-organisatie die zich richt op hulp en ontwikkeling van de Palestijnse vluchtelingen in het Midden-Oosten, heeft tot internationale steun opgeroepen nadat de Amerikaanse regering een betaling van 65 miljoen dollar (53 miljoen euro) heeft bevroren.

"Ik zal in de komende dagen een wereldwijde fondsenwerving beginnen", zei UNRWA-commissaris-generaal Pierre Krähenbühl in een mededeling vannacht. Daarmee moet het "openhouden van onze scholen en ziekenhuizen voor 2018 en daarna" gegarandeerd worden. Krähenbühl roept de lidstaten van de Verenigde Naties en andere donoren op tot medewerking.

De middelen zullen niet permanent gestopt worden, verklaarde de woordvoerster van Buitenlandse Zaken, Heather Nauert, in Washington. Met de beslissing gaat het niet om iemand te straffen, veeleer omdat hervormingen zich opdringen. Andere landen moeten een grotere bijdrage betalen aan de Palestijnse vluchtelingenorganisatie. De VS zijn de grootste donor van de UNRWA.



De 65 miljoen dollar maakt deel uit van een eerste schijf van de Amerikaanse bijdrage van dit jaar voor een totaal van 125 miljoen dollar. De resterende 60 miljoen zou volgens Buitenlandse Zaken wel betaald worden.

De Amerikaanse president Donald Trump had begin deze maand gedreigd om de financiële hulp aan de Palestijnen stop te zetten, indien ze niet bereid zijn tot vredesonderhandelingen met Israël. De Palestijnen legden de bedreiging naast zich neer.



Krähenbühl sprak van de "ergste financiële crisis in de geschiedenis van de UNRWA". Volgens Krähenbühl hebben de VS vorig jaar meer dan 350 miljoen dollar (286 miljoen euro) betaald. De UNRWA helpt naar eigen zeggen rond de vijf miljoen Palestijnse vluchtelingen onder andere in Jordanië, Libanon en de Palestijnse gebieden.