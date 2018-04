VN op zoek naar 3 miljard dollar voor Jemen: "Wereldwijd ergste humanitaire crisis" TK

03 april 2018

14u10

Bron: Belga 5 VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de internationale gemeenschap opgeroepen de hulp voor de mensen in Jemen, een land dat wordt verscheurd door een burgeroorlog, aanzienlijk te verhogen. "Jemen is ondergedompeld in de zwaarste humanitaire crisis ter wereld", zei Guterres in Genève aan het begin van de donorconferentie voor Jemen.

Liefst 8,4 miljoen mensen weten niet waar ze hun volgende maal vandaan moeten halen. Velen hebben niet eens toegang tot proper water. Bijna drie miljoen kinderen onder de vijf jaar zijn ondervoed, luidt de kritiek van de VN-secretaris-genreaal. "Elke tien minuten sterft een kind door vermijdbare omstandigheden".

De oproep wordt gelanceerd daags na een aanval op de havenstad Hodeida, die in handen is van de Houthi-rebellen, waarbij weer veel kinderen zijn omgekomen. De Verenigde Naties noemde de aanval "een van de ergste aanvallen op kinderen sinds het conflict in maart 2015 is geëscaleerd".

40 procent ingezameld

De huidige situatie, aan het begin van het vierde oorlogsjaar, is rampzalig. "Maar met internationale steun kunnen we verhinderen dat het land in een langdurige tragedie afglijdt". Volgens Guterres is na de jongste toezeggingen 40 procent van de benodigde 2,96 miljard dollar (2,4 miljard euro) ingezameld. Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, die deel uitmaken van de Arabische coalitie die tegen de Houthi-rebellen vecht, hebben meer dan 930 miljoen dollar beloofd. Van andere landen is slechts 300 miljoen dollar toegezegd.

In het straatarme land op het Arabische schiereiland woedt al meer dan drie jaar een bloedige burgeroorlog, die aan meer dan 10.000 mensen het leven heeft gekost en 53.000 anderen heeft verwond sinds een door Saoedi-Arabië geleide coalitie er in 2015, zonder VN-mandaat, luchtaanvallen is beginnen uitvoeren tegen een opstand van sjiitische Houthi-rebellen.