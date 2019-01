VN ontdekken vijftig massagraven in westen van Congo AW

26 januari 2019

19u28

Bron: Belga 0 In het westen van de Democratische Republiek Congo heeft een gezamenlijke onderzoeksmissie van de VN en de autoriteiten meer dan vijftig massagraven ontdekt, na de moordpartijen van midden december in de regio. Dat deelden de Verenigde Naties mee.

"We hebben in Yumbi in de provincie Mai-Ndombe meer dan vijftig massagraven of individuele graven geïdentificeerd", verklaarde Abdoul Aziz Thioye, directeur van het VN-Mensenrechtenbureau (BCNUDH) in Congo.