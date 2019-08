VN: “Noord-Korea steelt miljarden met hacks” mvdb

05 augustus 2019

20u52

Bron: Reuters - ANP 16 UPDATE Noord-Korea heeft bijna 2 miljard euro gestolen met cyberaanvallen op banken en beurzen voor cryptomunten. Dat staat in een rapport van de Verenigde Naties dat persbureau Reuters heeft ingezien. Het geld wordt gebruikt om het wapenprogramma van het land te bekostigen.

De cyberaanvallen die Noord-Korea uitvoerde, waren van hoog niveau en moeilijk tegen te gaan. De VN zeggen dat het gestolen geld moeilijk te achterhalen is, omdat het online ook direct wordt witgewassen.

Volgens de VN heeft het land de afgelopen jaren het wapenarsenaal flink uitgebreid.



Ook het aantal kernwapens is flink toegenomen, ondanks dat het land het afgelopen half jaar geen nucleaire tests heeft uitgevoerd.



Het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap meldt inmiddels dat Noord-Korea dinsdag (plaatselijke tijd) vanaf de oostkust van het land voor de vierde keer in minder dan twee weken tijd niet-geïdentificeerde projectielen heeft afgevuurd. Yonhap baseert zich op verklaringen van het Zuid-Koreaanse leger. De projectielen kwamen, zoals de voorbije dagen ook al het geval was, terecht in de Japanse zee.



De verhoogde activiteit van Noord-Korea is vermoedelijk gelinkt aan de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten die binnenkort worden gehouden. Die oefeningen worden door Pyongyang beschouwd als een provocatie en een repetitie voor een invasie in Noord-Korea.