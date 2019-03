VN: “Noord-Korea gaat door met bouw van kernreactor” kg

04 maart 2019

13u54

Bron: Belga 0 Noord-Korea blijft zijn fabriek om uranium te verrijken gebruiken en gaat door met de bouw van een reactor. Dat heeft het hoofd van het Internationaal Atoombureau (IAEA) Yukiya Amano vandaag gezegd op basis van informatie die door zijn nucleaire experts werd vergaard.

De inspecteurs van de IAEA krijgen geen toegang tot Noord-Korea, maar houden het nucleair complex Yongbyon in de gaten met behulp van satellietbeelden en beschikbare documenten. De centrale zou splijtstof produceren voor het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma.

Kernreactor en uraniumverrijking

Volgens Amano zijn er aanwijzingen dat Noord-Korea blijft gebruik maken van een centrifuge voor uraniumverrijking. Verrijkt uranium is een teer punt voor de IAEA want het kan in de kop van oorlogsprojectielen zitten.



Daarnaast zegt Amano dat het land ook doorgaat met de bouw van een lichtwaterreactor, een kernreactor die werkt met ‘gewoon’ water. Lichtwaterreactoren kunnen van pas komen voor het produceren van oorlogstuig door hun gebruikte nucleaire staven te gebruiken en er plutonium uit te halen.



De deskundigen hebben echter geen aanwijzingen gevonden van recent opwerken van plutonium in Yongbyon.

Top met Trump

Vorige week slaagden de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un er niet in een akkoord omtrent denuclearisering op het Koreaanse schiereiland te bereiken. Hun top in Hanoi werd voortijdig beëindigd.

