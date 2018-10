VN noemt hoofddoekenverbod in Frankrijk “schending van de mensenrechten” ADN

23 oktober 2018

16u48

Bron: Belga 0 Een groep van experten van de Verenigde Naties heeft vandaag Frankrijk "veroordeeld" omdat het land twee gesluierde vrouwen heeft bestraft. Ze vragen Parijs om hen een compensatie te geven en de wet te herzien.

Het comité behandelde een dossier van twee Franse moslima's die een boete hadden gekregen omdat ze in het openbaar een nikab droegen, een sluier waarbij enkel de ogen zichtbaar zijn. Een wet, die het Franse parlement in 2010 heeft aangenomen, verbiedt alle kledij die het gezicht bedekt. Bij overtredingen kunnen boetes tot 150 euro opgelegd worden. De twee beboete vrouwen stapten in 2016 naar het comité.

“Te radicaal”

In een persmededeling oordeelt het comité nu dat "het verbod op de nikab de godsdienstvrijheid en mensenrechten schendt" van deze twee vrouwen. "Het comité erkent dat landen individuen kunnen verplichten hun gezicht te tonen in specifieke omstandigheden in het kader van identiteitscontroles, maar oordeelt dat een wijdverspreid verbod op een nikab een te radicale maatregel is", klinkt het. Het comité bekritiseert de wet ook voor het “marginaliseren” van deze vrouwen door ze “zich thuis te laten afzonderen en ze de toegang tot de openbare diensten te weigeren”.

De voorzitter van het comité, de Israëliër Yuval Shany, benadrukt dat hij persoonlijk vindt dat de nikab een "onderdrukkingsmiddel van de vrouw" is, net zoals een "aantal" van de andere zeventien experts. Maar hij oordeelt dat een "algemeen verbod van strafrechtelijke aard niet voor een redelijk evenwicht zorgt tussen het algemeen belang en de individuele vrijheden".

“Herziening van wet”

Het comité vraagt nu aan Frankrijk om binnen de 180 dagen een vervolgrapport op te sturen met daarin de genomen maatregelen om "de aanklagers te compenseren" en een herziening van de wet "om te vermijden dat gelijkaardige zaken in de toekomst zullen plaatsvinden".

De achttien onafhankelijke experts, die verbonden zijn met de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, geven enkel advies en hebben geen macht over de lidstaten. In tegenstelling tot de conclusies van dit comité heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens het verbod op nikab of boerka in Frankrijk en België twee keer goedgekeurd, in 2014 en in 2017. Denemarken en Oostenrijk hebben een gelijkaardige wetgeving aangenomen. Ook in Bulgarije en delen van Zwitserland geldt een hoofddoekenverbod.