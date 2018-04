VN nemen Israël scherp op de korrel voor geweld tegen de Palestijnen TTR

27 april 2018

14u50

Bron: Belga 0 Het VN-Commissariaat voor de Mensenrechten heeft vandaag Israël buitensporig geweld tegen Palestijnse betogers aan de grens met Gaza aangewreven.

Volgens het VN-Commissariaat in Genève zijn op vier weken tijd 42 Palestijnen omgekomen en meer dan 5.500 andere gewond geraakt, onder wie 1.739 door geschut van het Israëlisch leger. Er zijn vier kinderen neergeschoten, drie door kogels in het hoofd of de hals.

Sinds eind maart betogen elke vrijdag tienduizenden Palestijnen in Gaza tegen het feit dat zij in 1948 bij de stichting van de staat Israël zijn verdreven.

"Het is moeilijk voor te stellen dat kinderen, zelfs zij die stenen gooien, een imminente bedreiging zijn voor de zwaar beschermde Israëlische soldaten om gedood of verwond te worden", zei Hoog Mensenrechtencommissaris van de VN Zeid Ra'ad al-Hoessein.

Hij waarschuwde dat het Israëlische leger door zijn buitensporig geweld het humanitair volkerenrecht kan schenden.