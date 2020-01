VN-militairen gewond door raketaanval op basis Mali ttr

09 januari 2020

11u59

Bron: anp 4 Zeker twintig mensen zijn in het noorden van Mali gewond geraakt door een raketaanval op een basis, waar Malinese en internationale troepen zijn gelegerd. Dat melden de Verenigde Naties.

Een woordvoerder van de VN zegt dat achttien van de gewonden blauwhelmen zijn. Zes van die VN-militairen raakten ernstig gewond. Het is onduidelijk wie achter de aanval zit op de basis in de plaats Tessalit. In Mali bevindt zich een grote internationale troepenmacht. Het gaat om ruim 13.000 manschappen die meedoen aan VN-vredesmissie Minusma.

De beschoten basis werd volgens de woordvoerder gebruikt door VN-militairen, maar ook door troepen uit Frankrijk. Parijs heeft duizenden manschappen gelegerd in West-Afrika voor de strijd tegen jihadisten.



Vorige week nog raakten twee Belgische soldaten gewond in Mali. Hun voertuig was op een IED (geïmproviseerd explosief apparaat, nvdr.) ingereden. Zij maken deel uit van het Istar-bataljon van Heverlee, dat gespecialiseerd is in verkenning. Defensie is met negentig militairen aanwezig in Mali in het kader van de operatie Minusma.

Bekijk ook:

Twee Belgische militairen gewond nadat ze op explosief reden