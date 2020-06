VN-Mensenrechtenraad keurt resolutie goed die racisme veroordeelt, zonder VS te vermelden YV

19 juni 2020

17u07

Bron: Belga 0 De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft unaniem een resolutie goedgekeurd die politiegeweld en systemisch racisme veroordeelt. Dat was pas mogelijk nadat een specifieke vermelding van de Verenigde Staten werd weggehaald.

De resolutie werd ingediend door Afrikaanse landen in het kader van een spoedvergadering na de dood van George Floyd in de VS en de daarop volgende massale manifestaties overal ter wereld. Ze hadden gevraagd naar een onafhankelijk onderzoek naar mensenrechtenschendingen van mensen met Afrikaanse roots in de Verenigde Staten en andere landen. Indien er zo’n onderzoek was gekomen, was dat het eerste onderzoek van die soort geweest in een westers land.

Racisme door politie

Na onderhandelingen tussen de 47 landen in de Mensenrechtenraad werden echter de meeste referenties naar de VS weggehaald uit de tekst. Wel vraagt de resolutie aan Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Michelle Bachelet om een rapport voor te bereiden over systemisch racisme en mensenrechtenschendingen door de politie, “in het bijzonder naar die incidenten die geleid hebben tot de dood van George Floyd en andere Afrikanen en mensen van Afrikaanse origine”.



De VS trokken zich in 2018 terug uit de Mensenrechtenraad, onder meer omdat ze de raad beschuldigden van vooringenomenheid tegen Israël. Toch heeft het land sterke diplomatieke druk uitgeoefend om de originele tekst aan te passen, meldden deelnemers aan de vergadering.

Nochtans had een groep VN-experts kort voor de stemming nog opgeroepen om toch voor de strengere nota te stemmen. Ze riepen de wereldmachten op “om een oprecht engagement te tonen om systemisch racisme te doen verdwijnen door te stoppen met onrechtmatig druk te zetten op delegaties die om veranderingen vragen”. Het gebeurt maar zelden dat experts zich moeien met beslissingen van de Mensenrechtenraad.

Lees ook: 155 jaar ‘Juneteenth’: Zo verliep de bevrijding van de laatste 250.000 Amerikaanse slaven