VN-Mensenrechtencommissaris klaagt "klimaat van angst" in Nicaragua aan

29 augustus 2018

10u45

Bron: Belga 0 De internationale gemeenschap moet meer ondernemen om de crisis in Nicaragua onder controle te brengen. Dat heeft de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Zeid Ra'ad al Hussein, vandaag verklaard. Als gevolg van de gewelddadige repressie van de betogingen, heerst er een "klimaat van angst" in het land, stelt al Hussein nog.

"De repressie en vergeldingsacties tegen betogers blijven in Nicaragua voortduren, terwijl de wereld de andere kant opkijkt" zegt al Hussein. "Het geweld en de straffeloosheid van de voorbije vier maanden hebben de kwetsbaarheid van de instellingen van het land en van de rechtsstaat aangetoond."

In april waren de manifestanten in Nicaragua beginnen protesteren tegen een - inmiddels teruggedraaide - hervorming van de sociale zekerheid. De betogingen in het armste land van Centraal-Amerika mondden al snel uit in protest tegen president Daniel Ortega, die ervan wordt beschuldigd het land als een dictator te leiden. Het onderdrukken van het protest heeft aan minstens 30 mensen het leven gekost.

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN heeft in een rapport een reeks wantoestanden bij het optreden van de ordediensten opgesomd. Er wordt onder andere melding gemaakt van "buitensporig gebruik van geweld, dat soms leidt tot buitengerechtelijke executies, willekeurige arrestaties, foltering en mishandeling." De regering "gedoogt hun daden en laat hen toe om in alle straffeloosheid te handelen", luidt het tot slot.

Zeid roept de internationale gemeenschap op om concrete stappen te nemen "om te voorkomen dat de huidige crisis tot zwaardere sociale en politieke onrust leidt".