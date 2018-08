VN-Mensenrechtencommissaris hekelt Europese "schijnheiligheid" in migratiedossier Redactie

29 augustus 2018

15u20

Bron: Belga 6 De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Zeid Ra'ad al Hussein, heeft de "schijnheiligheid en dubbele moraal" van de EU in het migratiedossier aangeklaagd. Hij deed zijn verklaring in Genève, bij zijn afscheid van zijn vier jaar durende ambtstermijn.

"Wanneer de EU zich voor de mensenrechten in andere regio's inzet, moet ze er ook voor opletten dat ze haar eigen verplichtingen niet vergeet", zo deelde de VN-commissaris mee.

Hij zegt zich zorgen te maken over de houding van landen als Italië, Hongarije en Oostenrijk en over de vaststelling dat er in de EU in grote mate weer voor grenscontroles wordt gekozen. Bangladesh heeft zijn grens in 2017 ook niet gesloten toen er meer dan 700.000 Rohingya gevlucht waren uit het buurland Myanmar, zo klinkt het.

Al-Hussein is bezig aan zijn laatste dagen als mensenrechtencommissaris. Op 1 september wordt hij opgevolgd door de voormalige Chileense presidente Michelle Bachelet.