VN-mensenrechtencommissaris geschokt door toestanden in opvangcentra voor migranten in VS kv

09 juli 2019

02u36

Bron: AP, The Hill 0 Michelle Bachelet, De Hoge Mensenrechtencommissaris van de Verenigde Naties, is naar eigen zeggen geschokt door de omstandigheden waarmee migranten en vluchtelingen geconfronteerd worden in de Amerikaanse opvangcentra. “Elke vrijheidsberoving van migranten en vluchtelingen zou een laatste redmiddel moeten zijn,” zei de Amerikaanse diplomaat, die pleit voor “alternatieven waarbij ze niet van hun vrijheid beroofd worden”.

Kinderen die worden aangehouden door grenswachters horen niet opgesloten te worden in opvangcentra of gescheiden te worden van hun familie, zei Bachelet maandag. Detentie mag bovendien ook niet de norm zijn voor volwassenen, stelde ze verder.

Dit zou nooit en nergens mogen gebeuren. Michelle Bachelet

Veel migranten en vluchtelingen ondernemen “een gevaarlijke reis met hun kinderen, op zoek naar bescherming en waardigheid en weg van geweld en honger”, zei Bachelet in een verklaring. “Wanneer ze eindelijk geloven dat ze veilig zijn toegekomen, kunnen ze gescheiden worden van hun geliefden en opgesloten worden in mensonwaardige omstandigheden. Dit zou nooit en nergens mogen gebeuren.”

“Als pediater, maar ook als moeder en voormalig staatshoofd, ben ik diep geschokt dat kinderen gedwongen worden om te slapen op de vloer van overbevolkte faciliteiten, zonder toegang tot adequate gezondheidszorg of voeding en met armzalige sanitaire omstandigheden”, aldus Bachelet, zelf een voormalige president van Chili. “Zelfs een kortstondige opsluiting in goede omstandigheden kan een ernstige impact hebben op de gezondheid en ontwikkeling van een kind - sta stil bij de schade die elke dag wordt aangericht door toe te staan dat deze alarmerende situatie mag blijven voortduren”, aldus de diplomaat.

Trump: “migranten zijn erg blij”

Bachelet erkent het “soevereine voorrecht” van landen om zelf te bepalen onder welke omstandigheden buitenlanders de toestemming hebben om het land binnen te komen en er te blijven, maar ze wees ook op de verplichtingen van landen aangaande de mensenrechten. De mensenrechtencommissaris erkent de “complexe uitdagingen waarmee migranten geconfronteerd worden in hun thuisland, de landen waar ze doorreizen en in bestemmingen zoals de VS.

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde zondag dat de migranten van “ongelooflijke armoede” komen en dat die mensen “erg blij zijn met wat er gebeurt, omdat ze er relatief gezien veel beter af zijn” in de Amerikaanse detentiecentra dan in hun thuisland. Hij beschuldigde de media er zondag van “valse en overdreven” berichten over de omstandigheden in de detentiecentra te verspreiden. De overbevolking van de cellen is bovendien de schuld van de Democraten, stelde hij, omdat zij zouden weigeren om de achterpoortjes in de wetgeving te sluiten.

Erg negatief rapport

Bachelet heeft volgens haar woordvoerster Ravina Shamdasani besloten om zich meer tegen de wantoestanden uit te spreken, nadat de inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid vorige week een rapport publiceerde waarin hij waarschuwde voor de gevaarlijke omstandigheden in de Amerikaanse detentiecentra voor immigranten. Het is al het tweede rapport van het kabinet van de inspecteur-generaal dat de omstandigheden in de tijdelijke opvangcentra in Texas aanklaagt.

Uit het meest recente rapport, dat werd gepubliceerd op 2 juli, bleek dat verscheidene centra in het zuiden van Texas gevaarlijk overbevolkt zijn. Gedetineerden klopten op de ramen van hun cellen, schreeuwden en drukten briefjes tegen de ramen voor de inspecteurs. Uit de inspectie bleek dat veel kinderen geen toegang hadden tot douches en veel langer opgesloten zaten dan het maximum van 72 uur. Sinds december zijn al vijf kinderen overleden terwijl ze opgesloten zaten in dergelijke faciliteiten.