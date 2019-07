VN-mensenrechtencommissaris Bachelet: “Vrouwen uit Congres die zich verzetten tegen Trump zijn ‘fantastisch’” kv

18 juli 2019

22u09

Bron: Reuters 2 De vier progressieve Democratische vrouwen in het Amerikaans Congres die zwartgemaakt worden door president Trump zijn “fantastisch”. Dat zegt Michelle Bachelet, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties.

Trump tweette het voorbije weekend dat Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib en Ayanna Pressley, die de bijnaam ‘The Squad’ hebben, beter zouden “terugkeren” naar het land waar ze vandaan komen. De vrouwen zijn echter allemaal Amerikaanse burgers en drie van hen zijn in de VS geboren.

“Ik vind dat die vier vrouwen fantastisch zijn”, zei Bachelet. “Ik zie intelligente vrouwen die durven te zeggen wat ze denken.” De mensenrechtencommissaris deed de uitspraak tijdens een speech in Genève voor het Institut de Hautes Études Internationales et du Développement (IHEID). Ook Albie Sachs, een anti-apartheidsactivist en rechter van het constitutionele hof van Zuid-Afrika, die er aanwezig was om een toespraak te geven naar aanleiding van Nelson Mandela’s 101ste verjaardag, sprak het publiek toe.



Op de vraag of Trump een racist was, een vraag die op applaus ontvangen werd, greep Sachs de microfoon. “Het antwoord is ja”, zei hij.

Bachelet wilde geen bepaald adjectief gebruiken, stelde ze, maar haalde aan dat mensen in een democratie moeten garanderen dat er respect is voor diversiteit, voor mensen die er anders over denken en voor mensen met een andere huidskleur.

“Het is niet goed voor leiders, wereldleiders om haatspraak te gebruiken, dingen zeggen die slechte voorbeelden zijn, omdat het toelaat dat veel anderen xenofoob, anti-islamitisch, antisemitisch, anti-alles, antibuitenlands zijn”, zei ze. “Dat is een van de gevaren in de wereld van vandaag.”