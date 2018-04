VN-medewerkers in Genève riskeren ontslag als ze beroep doen op prostituees TTR

27 april 2018

17u35

Bron: Belga 0 Werknemers van de Verenigde Naties die in Genève een beroep doen op de betalende diensten van prostituees, riskeren ontslag. Dat zijn de gedragsregels en die heeft het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen, dat in Genève gevestigd is en zijn acties tegen seksueel misbruik en seksuele intimidatie in de wereld heeft uitgebreid, nog eens duidelijk gesteld.

"Dit soort gedrag staat lijnrecht tegenover de waarden en regels van de Verenigde Naties", zo zei Lance Bartholomeusz, hoofd juridische zaken van het commissariaat, vandaag op een persconferentie.

Het principe wordt herhaald in de gedragscode, die door het VN-agentschap werd aangescherpt in de nasleep van de affaire-Weinstein. In de code staat te lezen dat "elke vorm van gelduitwisseling voor seks verboden is. Dat geldt ook voor prostitutie."

Onlangs nog kwamen verschillende ngo's zoals Oxfam in opspraak vanwege onthullingen over seksueel misbruik, maar ook de VN en het Internationaal Rode Kruis werden genoemd in enkele schandalen.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres zal de komende dagen een gedetailleerd overzicht voorleggen van de beschuldigingen tegen vertegenwoordigers van de VN in de eerste drie maanden van het jaar.