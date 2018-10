VN-lidstaten keuren IPCC-klimaatrapport goed AV

06 oktober 2018

14u41

Bron: BELGA 0 De lidstaten van de Verenigde Naties hebben vandaag het meest recente rapport van het IPCC, het Intergovernemental Panel on Climate Change, goedgekeurd. Het rapport toont aan dat zelfs een opwarming van het klimaat met 1,5 graden rampzalige gevolgen zou hebben. Saoedi-Arabië verzette zich aanvankelijk tegen het rapport, maar stemde uiteindelijk toch in.

De vergadering ging maandag achter gesloten deuren van start in Incheon, Zuid-Korea. In het document, dat pas na het weekend gepubliceerd wordt, beschrijven de wetenschappers van de VN-expertengroep IPCC op basis van 6.000 studies de impact van een opwarming van het klimaat met 1,5 graden. Indien de uitstoot van broeikasgassen niet massaal wordt teruggedrongen, kan de aarde die temperatuurstijging al vanaf 2030 bereiken.

Verzet Saoedi-Arabië

Volgens verschillende deelnemers verzette Saoedi-Arabië, de grootste olieproducent ter wereld, zich tegen een hoofdstuk waarin verwezen wordt naar de engagementen die genomen zijn in het kader van het klimaatakkoord van Parijs. Die zouden onvoldoende zijn om de stijging van de temperaturen onder de 1,5 graden te houden. Het overleg moest zelfs met een dag verlengd worden omdat Saoudi-Arabië zich verzette. Uiteindelijk ging Riyad akkoord op voorwaarde dat een voetnoot toegevoegd werd aan het hoofdstuk.

"Er wachten ons moeilijke onderhandelingen en we zijn tevreden om te zien dat de regeringen zich echt hebben gebogen over de wetenschappelijke elementen", aldus klimaatexpert Stephen Cornelius van WWF. "De huidige engagementen van de landen om de opwarming te beperken tot 1,5 graden, zijn niet voldoende. Men kan niet onderhandelen met de wetenschap", aldus Cornelius nog.

Klimaatprotest

Rise for Climate Belgium organiseerde vorige maand op 8 september een betoging voor het Europees parlement in Brussel. In de Europese wijk kwamen toen ongeveer 1.000 mensen op straat om dringende maatregelen te eisen tegen de opwarming van het klimaat. De actie vond plaats in meer dan negentig landen.

De betoging betekende het startschot van een reeks acties in Brussel, telkens tijdens het eerste weekend van de maand met als hoogtepunt een massamobilisatie op 2 december, net voor aanvang van de internationale klimaattop.