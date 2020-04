VN lanceren “historisch initiatief” in strijd tegen coronavirus WDw

24 april 2020

16u42

Bron: Belga 0 De Verenigde Naties hebben wereldwijd een “historisch initiatief” gelanceerd om de productie van vaccins, behandelingen en tests voor het coronavirus te versnellen en een eerlijke toegang ertoe te verzekeren.

“Om het coronavirus te overwinnen, is de grootste publieke inspanning wat betreft volksgezondheid ooit nodig", klinkt het bij VN-secretaris-generaal Antonio Guterres. "De wereld heeft de ontwikkeling, productie en eerlijke verspreiding van vaccins, tests en behandelingen nodig. Geen vaccin of behandelingen voor één land, één regio of de helft van de wereld, maar betaalbare vaccins en behandelingen voor iedereen, overal ter wereld."

We nemen het hier op tegen een gezamenlijke vijand, die we alleen kunnen verslaan met een gemeenschappelijke aanpak Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal bij de WHO



"Het gaat om een historische samenwerking voor de ontwikkeling, productie en verspreiding van vaccins, tests en behandelingen tegen Covid-19", zo vertelde Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal bij de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, vrijdag tijdens een virtuele persconferentie waaraan ook onder meer de Franse president Emmanuel Macron en Ursula von der Leyen, voorzitster van de Europese Commissie, deelnamen. “We nemen het hier op tegen een gezamenlijke vijand, die we alleen kunnen verslaan met een gemeenschappelijke aanpak.”

Ontwikkeling en productie versnellen

Het uiteindelijke doel is dus de ontwikkeling en productie te versnellen en ervoor te zorgen dat niet alleen de rijke landen van vaccins en testen gebruik kunnen maken. Volgens de Duitse bondskanselier Angela Merkel zal er ongeveer 8 miljard euro ingezameld moeten worden, Commissie-voorzitster Von der Leyen had het over 7,5 miljard euro. Macron hoopt dan weer dat de VS en China hun geschillen naast zich neer kunnen leggen en samen het initiatief zullen steunen.”Er zou geen verdeeldheid tussen landen mogen zijn”, vertelde hij.

Lees ook: Traditionele apotheken zien stevige omzetdaling, online concurrenten boomen: wij vergeleken de prijs van 30 producten (+)